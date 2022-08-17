Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:29

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях 18 и 19 августа

общество

Фото: depositphotos/vampy1

Космические метеорологи сообщили о сильных магнитных бурях, которые ожидаются в России 18 и 19 августа. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФИ допустили 50-процентную вероятность магнитного шторма уровня G2. По оценкам экспертов Национального управления океанических и атмосферных исследований в США, буря может достичь и уровня G3.

Вплоть до 19 августа на территории России возможны перебои в радиосвязи и аварии в электрических сетях. Метеочувствительные люди могут столкнуться с недомоганием.

Помимо этого, магнитные бури будут сопровождаться северными сияниями, которые следует ожидать до широты 50 градусов.

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее рассказал, что в ближайшие годы в мире будет увеличиваться солнечная активность. Это может привести к росту числа магнитных бурь.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать