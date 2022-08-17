Россиян предупредили о сильных магнитных бурях 18 и 19 августа

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Космические метеорологи сообщили о сильных магнитных бурях, которые ожидаются в России 18 и 19 августа. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФИ допустили 50-процентную вероятность магнитного шторма уровня G2. По оценкам экспертов Национального управления океанических и атмосферных исследований в США, буря может достичь и уровня G3.

Вплоть до 19 августа на территории России возможны перебои в радиосвязи и аварии в электрических сетях. Метеочувствительные люди могут столкнуться с недомоганием.

Помимо этого, магнитные бури будут сопровождаться северными сияниями, которые следует ожидать до широты 50 градусов.

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее рассказал, что в ближайшие годы в мире будет увеличиваться солнечная активность. Это может привести к росту числа магнитных бурь.