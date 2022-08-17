Диетолог рассказала о вредных для костей продуктах

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Продукты с содержанием железа, алкоголь и напитки, в составе которых есть кофеин, могут мешать усвоению кальция. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Кофеиносодержащие напитки нарушают усвоение кальция, поэтому если человек пьет крепкий чай или кофе, то хорошо бы это делать не вместе с продуктами, который этот кальций содержат", – советует эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Кальций и железо – конкуренты за всасывание, их тоже нельзя сочетать в одном приеме пищи. Например, молочные и мясные продукты. Это не так актуально для здоровых людей с отсутствием дефицита питательных веществ. Но если кальция и так мало в рационе, важно за этими моментами проследить.

Кроме того, диетолог не рекомендует сочетать молочные продукты с алкоголем. "Это не приведет к каким-то проблемам, если это разовая ситуация, если это иногда происходит. Но если это регулярная история, то это может приводить к нарушению усвоения кальция", – говорит Круглова.

Сочетание таких продуктов способно привести к дефициту кальция в организме и нарушению плотности костной ткани, предупреждает врач.

Мешать усвоению этого элемента также может дефицит витамина D. Чаще всего его нехватка развивается в осенний, зимний и весенний периоды, указала эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Поскольку витамин D синтезируется в коже под действием солнечного света, когда последнего мало или когда тело закрыто одеждой, тогда возможен дефицит. Усвоение кальция нарушается даже если его достаточно в питании, но недостаточно витамина D. Все равно это будет сказываться на состоянии костной ткани.

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