Диетолог рассказала о вредных для костей продуктах

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Продукты с содержанием железа, алкоголь и напитки, в составе которых есть кофеин, могут мешать усвоению кальция. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
"Кофеиносодержащие напитки нарушают усвоение кальция, поэтому если человек пьет крепкий чай или кофе, то хорошо бы это делать не вместе с продуктами, который этот кальций содержат", – советует эксперт.
Кроме того, диетолог не рекомендует сочетать молочные продукты с алкоголем. "Это не приведет к каким-то проблемам, если это разовая ситуация, если это иногда происходит. Но если это регулярная история, то это может приводить к нарушению усвоения кальция", – говорит Круглова.
Сочетание таких продуктов способно привести к дефициту кальция в организме и нарушению плотности костной ткани, предупреждает врач.
Мешать усвоению этого элемента также может дефицит витамина D. Чаще всего его нехватка развивается в осенний, зимний и весенний периоды, указала эксперт.
Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, как получить наибольшую пользу от кисломолочных продуктов. Он посоветовал употреблять их не менее чем через полтора часа после еды, чтобы не уменьшить благотворное влияние бифидобактерий на пищеварительную систему.
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