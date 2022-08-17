Названо самое опасное время для беременных

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Самым критичным для беременных женщин считается первый триместр, сообщила News.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян.

Она подчеркнула, что наиболее ответственно к беременности следует относиться с седьмой по девятую недели, поскольку это самое начало становления эмбриона и формирования плода.

Специалист призвала обращаться к врачу на этом этапе как можно раньше, потому что в этот период любые катаклизмы, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны.

"Девять месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным. Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути", – пояснила Мелкомян.

Врач призвала при первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности сразу обращаться к специалисту, чтобы он смог верно дать рекомендации по питанию и образу жизни пациентки.

Ранее репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали идеальный возраст для рождения ребенка.

Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток. Антипова добавила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины.