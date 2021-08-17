В Сети посмеялись над "Тульским Пряником" из МЧС

Фото: 71.mchs.gov.ru

В Сети высмеяли персонаж "Тульский Пряник", который приняли в ряды регионального главного управления МЧС России с целью рассказать детям о безопасном поведении, сообщает "Газета.ру".

Пользователи соцсетей считают, что персонаж скорее пугает, чем смешит детей, поэтому его лучше не подпускать к ним.

В комментариях "Тульский Пряник" сравнили с героем мультфильма Губкой Бобом, эмблемой телекомпании "Вид" и интернет-персонажем "ватником".

Также прозвучала версия, что акция с "Тульским Пряником" – это отработка спонсорской помощи от крупного производителя традиционного тульского сувенира.

Ранее Тульское управление МЧС приняло на работу "Тульский Пряник" – человека в ростовом костюме кондитерского изделия. Сейчас материал удален с сайта, однако его копия сохранилась в веб-архиве.