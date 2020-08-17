На работу – по гороскопу. Как работодатели ищут сотрудников по знаку зодиака

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Знак зодиака соискателя имеет значение для каждого шестого работодателя. Об этом говорят результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает телеканал Москва 24.

Как отмечают эксперты, внимание на знак зодиака будет повышено при приеме на работу сотрудников на руководящую позицию, на должность офис-менеджера, а также в сферу продаж и обслуживания.

Предприниматель Борис Зак на собственном опыте испытал, какого это – быть принятым на работу благодаря знаку зодиака.

"Меня спросили, не Скорпион ли я. На что я ответил, что нет, я по знаку зодиака Телец. Мне объяснили, что со Скорпионами в компании не уживаются", – отмечает предприниматель.

После этого случая Зак сам начал прислушиваться к звездам при приеме на работу нового сотрудника. Более того, он даже составляет нумерологический тест по его дате рождения, согласно которому можно определить, подходит ли человек на выбранную должность.

Кроме этого, рекрутеры отмечают, что не редки случаи, когда работодатели запрашивают место и точное время рождения соискателей, обращают внимание на их имена, а также не проводят собеседования в период ретроградного Меркурия.

"Вы не представляете, каких усилий стоит правильно объяснить, зачем мне такая подробная информация. Многие кандидаты, честно сказать, к этому относятся с непониманием, недоверием, не соглашаются на дальнейшее проведение собеседований", – поделился владелец кадрового агентства Илья Варакин.

Однако большинство hr-специалистов все же принимают на работу, опираясь на стандартные профессиональные качества, навыки и опыт.

Ранее стало известно, что работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

