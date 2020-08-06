Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июле самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиции механика, капитана и горняка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда. Для оценки были взяты данные общероссийской базы вакансий "Работа в России".

"Предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей стали самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты" – говорится в сообщении.

Как уточнили в Роструде, список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до ‪250-300‬ тысяч рублей. Их ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели в Якутии, Приморье, Новосибирской, Астраханской, Сахалинской, Архангельской областях.

Капитаны требуются на Камчатке, в приморье и на Сахалине. Размер их зарплаты достигает 200-250 тысяч рублей. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на зарплату 200 тысяч рублей и выше.

IT-специалисты могут рассчитывать на оклад до 170-200‬ тысяч рублей. Высокий спрос на них в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Также растут перспективы и для врачей. Частные поликлиники Москвы, Питера, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев разместили вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Ранее эксперты подсчитали зарплату среднестатистического работника в России. Показатель медианной зарплаты находится на уровне 35 тысяч рублей.