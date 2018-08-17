В столице стартовало голосование по Единому дню диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На портале "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором предлагается выбрать дату для Единого дня диспансеризации.
"Основная цель голосования – рассказать жителям Москвы о возможности обследоваться, а также организовать день, когда любой желающий сможет пройти скрининг", – уточняет пресс-служба проекта.
Голосование состоит из четырех частей. Сначала горожанам предлагают ответить на вопрос, станет ли процедура популярной, если проводить ее каждый месяц.
Затем респонденты могут предложить оптимальную дату для проведения единого дня диспансеризации. Третий вопрос касается готовности пройти диспансеризацию, в четвертом предлагается выбрать ближайшую поликлинику.
В проекте напомнили, что начиная с 21 года через каждые три года всем взрослым следует проходить подобный плановый обход всех врачей. Сделать это можно бесплатно в любой поликлинике.
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