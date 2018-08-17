Актер из сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию

Фото: Фото: кадр из сериала "Убойная сила-2", режиссеры Александр Рогожкин, Виктор Бутурлин и др.

Народный артист России, актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию, сообщают "Дни.ру".

Сейчас артист находится в Елизаветинской больнице на улице Вавиловых в Петербурге

По предварительным данным, актера положили в больницу в четверг, 17 августа. Причины госпитализации сейчас уточняются.

Евгений Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. Он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Известность артисту принесли работы в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Огни", а также сериалах "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". В 2007 году Леонов-Гладышев был удостоен звания Народного артиста России.