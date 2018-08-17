Илон Маск пожаловался на переутомление

17 августа, 10:15
Фото: AP/File/Evan Vucci
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил в интервью газете New York Times, что устает из-за плотного графика работы.
Он объяснил, что его график устроен таким образом, что приходится работать по 120 часов в неделю. Предприниматель также подчеркнул, что он не брал отпуска больше чем на семь дней с 2001 года.
"Иногда я не находился на фабрике до четырех дней подряд, не выходя за ее пределы", – отметил Маск.
По его словам, в день своего 47-летия, он провел на работе полные сутки.
Ранее сообщалось, что акционеры компании Tesla подали в федеральный суд на основателя и гендиректора фирмы после заявлений в твитере о том, что Маск планирует сделать организацию частной.
В свою очередь, комиссия США по ценным бумагам и рынкам потребовала его объяснить свое решение.
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