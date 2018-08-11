Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за его твитов

11 августа, 11:39
Фото: АР/Kiichiro Sato
Акционеры Tesla подали в федеральный суд в Сан-Франциско на основателя и гендиректора фирмы Илона Маска, сообщает агентство Bloomberg.
Поводом послужили твиты миллиардера, в которых он написал о желании превратить Tesla в частную компанию. По мнению акционеров, бизнесмен вызвал своими высказываниями резкие колебания курса акций и нарушил законодательство о ценных бумагах.
Они считают, что заявления Маска о готовности профинансировать вывод компании с биржи были недостоверными и вызвали скачки цены.
7 августа Маск написал в Twitter, что хочет превратить Tesla в частную компанию. В связи с этим ценные бумаги автопроизводителя выросли на 11%, но через два дня снова потеряли около 7% на фоне сомнений участников рынка в возможности реализации этих планов.
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