Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за его твитов

Фото: АР/Kiichiro Sato

Акционеры Tesla подали в федеральный суд в Сан-Франциско на основателя и гендиректора фирмы Илона Маска, сообщает агентство Bloomberg.

Поводом послужили твиты миллиардера, в которых он написал о желании превратить Tesla в частную компанию. По мнению акционеров, бизнесмен вызвал своими высказываниями резкие колебания курса акций и нарушил законодательство о ценных бумагах.

Они считают, что заявления Маска о готовности профинансировать вывод компании с биржи были недостоверными и вызвали скачки цены.

7 августа Маск написал в Twitter, что хочет превратить Tesla в частную компанию. В связи с этим ценные бумаги автопроизводителя выросли на 11%, но через два дня снова потеряли около 7% на фоне сомнений участников рынка в возможности реализации этих планов.