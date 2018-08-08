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Американский предприниматель Илон Маск встретился с ведущими мировыми специалистами в области планетологии. В ходе встречи Маск обсудил с учеными планы по колонизации Марса.

Присутствующих на встрече попросили не разглашать подробности, однако в СМИ все же просочилась некоторая информация, пишут "Аргументы недели".

Как отмечается, целью Маска является создание автономного от Земли города-миллионника на Марсе.

Жители планеты, как предполагается, смогут полностью обеспечивать себя всем необходимым.

Ранее Маск заявил о намерении попробовать силы в кондитерском бизнесе. Он рассказал, что собирается открыть компанию, которая будет производить сладости. По словам бизнесмена, он имеет "суперсерьезные" планы и рассчитывает создать "криптоконфету".