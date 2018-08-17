Букмекеры начали принимать ставки на финал "Игры престолов"

Фото: кадр из сериала "Игра Престолов", создатели Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
Российские букмекеры начали принимать ставки на то, кто займет трон в финале популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщил эксперт портала "Рейтинг букмекеров" Алексей Ткачук.
"Основных претендентов на трон Семи королевств, исходя из коэффициентов букмекеров, − четыре. Самые высокие шансы у Брана Старка и наследника Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. Они составляют около 30 и 25 процентов соответственно. Шансы самих легендарных родителей равны и составляют примерно по 20 процентов у каждого", − сказал он, передает Агентство "Москва".
Вероятность того, что правителем Семи королевств станет Король ночи, оценивается коэффициентом 9.0. А на правление Тириона Ланнистера можно сделать ставку с коэффициентом 9.9. Шансы Арьи Старк оценивают в 11.0, а Серсеи Ланнистер −13.0.
Также букмекеры предлагают ряд ставок на убийства в восьмом сезоне. Можно поставить на то, кто погибнет первым. По оценке букмекеров, фаворитом является Яра Грейджой. Ко всему прочему предложены ставки на то, кто убьет Серсею Ланнистер.
Ранее в СМИ появилась информация о продолжении сериала "Игра престолов". Сообщалось, что в финальном сезоне сериала не будет знакомых зрителям персонажей. Кроме того, действие будет разворачиваться за тысячу лет до событий в знакомой истории. Из приквела зрители узнают о происхождении Белых ходоков, истории Вестероса и дома Старков.
Сценарий новой части сериала будет основан на двух ранее не издававшихся частях "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина.
Телесериал "Игра престолов" стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию Emmy. Список претендентов на победу размещен в четверг на официальном сайте награды.
Шоу претендует на 22 награды, включая номинацию "Лучший драматический сериал". За премию поборются также "Корона", "Американцы", "Это мы", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада" и "Рассказ служанки". У последних двух сериалов 21 и 20 номинаций соответственно.
Актеры "Игры престолов" Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди представлены в номинации за роли второго плана.
При этом сериал уже получил 38 премий Emmy с момента своей премьеры.
Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году
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