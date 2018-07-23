В СМИ появилось продолжение "Игры престолов"

Фото: Кадр из телесериала "Игра престолов", создатели Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
СМИ раскрыли подробности продолжения сериала "Игра престолов". Об этом сообщает газета Metro.
По данным издания, в финальном сезоне сериала не будет знакомых зрителям персонажей. Сообщается, что действие будет разворачиваться за тысячу лет до событий в знакомой истории. Из приквела зрители узнают о происхождении Белых ходоков, истории Вестероса и дома Старков.
Отмечается, что сценарий новой части сериала будет основан на двух ранее не издававшихся частях "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина.
Ранее стало известно, что "Игра престолов" от компании HBO стала лидером по числу номинаций на телевизионную премию Emmy.
Шоу претендует на 22 награды, включая номинацию "Лучший драматический сериал". За премию поборются также "Корона", "Американцы", "Это мы", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада" и "Рассказ служанки".
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