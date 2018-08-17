После грозы и ливней. Чем порадует погода в конце недели

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в конце недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, дожди в столице прекратятся уже в пятницу, 17 августа. В ночь с четверга на пятницу похолодает до плюс 11−13 градусов. Местами возможен туман, предупредили в метеослужбе. Днем 17 августа установится нежаркая, но вполне комфортная погода. Воздух прогреется до +24−25 градусов. Северо-восточный ветер, переходящий в западный, будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

В выходные дни также обойдется без осадков, сообщили синоптики. При этом, если ночные температуры в столице будут колебаться в пределах от 10 до 16 градусов, но в дневные часы столбики термометров покажут до 25 градусов тепла.

Хотя в ближайший уик-энд погода порадует москвичей, в начале новой недели, предупредили специалисты Гидрометцентра, в город вернутся дожди. Как пояснили синоптики, в конце августа на погоду окажут влияние северные циклоны. Тем не менее температура в столице по-прежнему будет превышать климатическую норму на два–три градуса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков − 27%.