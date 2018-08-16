Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшую ночь

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Почти треть месячной нормы осадков – 27 процентов – выпала в Москве за минувшую ночь, сообщает центр погоды "Фобос".
"В осадкомеры московской метеостанции Строгино попало 10 миллиметров дождя, ВДНХ – 15 миллиметров, Тушино – 18 миллиметров, Балчуга – 21 миллиметр. Такой интенсивности дожди в мегаполисе наблюдаются всего лишь три раз за все лето", – цитирует представителей центра Агентство "Москва".
В области больше всего садков выпало в Можайске – 61 миллиметр. Норма для августа составляет 77 миллиметров.
Ранее синоптики предупредили горожан о похолодании. После 29-градусной жары в среду, в четверг температура заметно упала. Днем воздух разогреется не более, чем до 23 градусов.
Сохраняется вероятность небольших осадков. Возможно усиление ветра, при порывах его скорость составит до 17 метров в секунду.
Вечером 15 августа в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Москвичей заранее предупреждали о приближающейся непогоде. Ливень и грозу сопровождал сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Несмотря на обильные осадки в среду, в целом начало в августе было засушливым. Синоптики отметили, что подобного не наблюдалось уже порядка 70 лет.
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