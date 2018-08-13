Начало августа в столице стало самым сухим за 70 лет

Фото: depositphotos/duha127

В Москве под влиянием антициклонов с начала августа прирост осадков составил только 4 миллиметра. Таким образом, самый сухой август в столице зафиксировали впервые с 1948 года, говорится на портале "Метеоновости".

"Следует заметить, что даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 миллиметров осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самым засушливым в истории метеонаблюдений август в столице был в 1938 году. Тогда было зафиксировано выпадение всего 1 миллиметра дождей.

Кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, вернутся в Москву не раньше среды.

Ранее сообщалось, что в конце августа и начале сентября в столице установится теплая погода. Средняя температура вновь будет превышать климатическую норму.