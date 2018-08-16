Синоптики предупредили о похолодании в Москве

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Похолодание и небольшой дождь ожидает жителей столицы в четверг, 16 августа, рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха не поднимется выше 23 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов. В Подмосковье днем ожидается 20-25 градусов тепла, ночью также до плюс 13 градусов. При этом из-за сильного ветра и возможных осадков объявлен желтый уровень погодной опасности.

Вечером 15 августа в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Ливень стал причиной восьмибалльных заторов на дорогах города. Ранее синоптики сообщили, что начало августа в столице стало самым сухим за 70 лет.