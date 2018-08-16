Ливень стал причиной сильных заторов в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Загруженность столичных дорог достигла восьми баллов из-за прошедшего в Москве ливня, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

По его данным, самые сильные заторы зафиксированы на МКАД и в сторону области. В пределах города затруднения наблюдаются на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на Ленинском и Кутузовском проспектах. Кроме того, движение затруднено по всей протяженности Третьего транспортного, Садового и Бульварного кольца.

В центре столицы основные заторы наблюдаются на набережных Москвы-реки и улицах Пятницкая, Большая Якиманка, Тверская, Маросейка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая и Новой площади.

Ливень начался в Москве после полудня и за первые 20 минут принес около шести миллиметров осадков. За время дождя температура воздуха в районе улицы Красная Пресня понизилась на пять градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что дождь закончится только к вечеру четверга, 16 августа.