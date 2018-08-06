Прошедший в столице ливень принес почти 6 мм осадков за 20 минут

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Ливень, который начался в центре столицы после полудня, за 20 минут принес около шести миллиметров осадков, сообщает портал "Метеоновости".
Как отмечается, по улице текли ручьи. За время дождя температура воздуха в районе улицы Красная Пресня понизилась на пять градусов.
Ранее сообщалось, что выпавший в воскресенье дождь принес столице до 10 миллиметров осадков. По данным синоптиков, норма осадков в августе составляет 82 миллиметра.
Во вторник столичный регион пересечет холодный фронт, который принесет с собой ливни с грозами. Ветер развернется на северо-западный и усилится до 5–10 метров в секунду. При грозах его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду. При этом 30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным.
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