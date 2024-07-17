Представитель "Офицеров России" Цветкова рассказала о помощи москвичей участникам СВО

Фото: moscow.er.ru

Москвичи с первых дней активно помогают участникам специальной военной операции (СВО). Об этом Агентству "Москва" рассказала представитель общероссийской организации "Офицеры России" Сабина Цветкова.

"Сегодня вся страна нацелена на помощь, на помощь ребятам, кто защищает сегодня нашу страну. Отдельное спасибо всем москвичам, которые с первых дней СВО активно выражают свою поддержку нашим ребятам. Очень важна каждая помощь. И мы видим, как неравнодушно относятся и многодетные семьи, и люди золотого возраста, и даже просто дети, молодежь. Все объединились и сегодня активно помогают. Те ребята, которые получали, получают и будут получать помощь, действительно чувствуют тепло, заботу и домашний уют в том, что они получают предметы первой необходимости, медицинскую помощь, предметы гигиены, сухую еду, которая не будет портиться, которая, конечно же, пригодится им там. И действительно сегодня вся страна объединилась в помощи, это так важно, это так нужно. От этого неравнодушия только наворачивается слеза на глазах и очень тепло на душе. Сегодня все, от мала до велика, здесь, рядом друг с другом, плечом к плечу, помогают ребятам кто защищает нашу страну. Огромное всем спасибо", – сказала Цветкова.

С 20 июня по 14 июля волонтерская организация "Центр добрых дел" совместно с окружным отделением партии "Единая Россия" и патриотическими объединениями провели акцию по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО в Восточном округе. Участие в акции мог принять каждый желающий и внести свой посильный вклад.

Акцию посетили более 300 москвичей, пожертвовав на нужды фронта вещи первой необходимости, средства гигиены, продукты питания, в частности сладости и консервы, которые наиболее востребованы.

Вместе с тем часть выручки ресторанов и кафе за прошлые выходные, 13–14 июля, во время которых проводились мероприятия фестиваля "Лето в Москве", будет направлена благотворительному фонду "Народный фронт. Все для победы". В денежном выражении эта сумма составит более 1 миллиона рублей. Она равна 15% от заработанных столичными рестораторами средств.