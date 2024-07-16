Московские рестораторы отправят выручку за выходные на нужды СВО

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Часть выручки ресторанов и кафе за прошлые выходные, 13–14 июля, во время которых проводились мероприятия фестиваля "Лето в Москве", будет направлена благотворительному фонду "Народный фронт. Все для победы", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Ресторатор, основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский отметил, что в эти дни в центре Москвы сложился гастрономический маршрут, который привлек большое количество посетителей. В рамках городского проекта кафе города получили возможность увеличить число посадочных мест, поскольку на фоне его проведения было решено сделать улицы пешеходными. Это позволило расставлять столики на проезжей части.

"Мы понимаем, что не все сейчас могут присоединиться к такому празднику, но при этом мы с благодарностью относимся к нашим согражданам, которые сейчас отстаивают возможность россиян жить нормальной жизнью. Часть выручки за выходные мы отправим через фонд на нужды семей СВО – в денежном выражении сумма составит более 1 миллиона рублей", – сказал Пинский.

Представители департамента также подчеркнули, что развлечения и угощения посетителям фестиваля предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов.

В ведомстве отметили, что рестораторы Москвы нередко участвуют в городских фестивалях. Чаще всего они присоединяются к гастрономическим мероприятиям. Так, в 2024 году во время "Рыбной недели" и "Масленицы" заведения общепита составляли для гостей блюда из специального тематического меню.

"Сейчас в столице проходит "Лето в Москве", и на прошлых выходных благодаря тому, что улицы стали пешеходными, мы зафиксировали приток клиентов и, как следствие, – рост выручки. 15% от оборота за выходные мы отправим через благотворительный фонд на нужды солдат в зоне спецоперации", – добавил владелец московского ресторана "Краснодар" Коба Харатишвили.

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