Чечня и НАО возглавили рейтинг регионов по снижению продолжительности жизни

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Чеченская республика возглавила список регионов РФ по сокращению продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По известным данным, продолжительность жизни снизилась во всех субъектах РФ. Средний показатель за 2020 год опустился на 1,8 года.

Единственным исключением стал Севастополь, в котором продолжительность жизни выросла на 0,05 года.

При этом в Чечне она уменьшилась на 3,8 года, что составляет 5% от общего показателя. В Ненецком автономном округе и в Липецкой области – на 3,7%, а в республике Дагестан – на 3,4%.

Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами стала одной из наивысших в мире и составила почти 10 лет.

Ранее Ученые Вашингтонского университета (США) заявили, что средняя продолжительность жизни в 2100 году может увеличиться до 126–130 лет. В ходе исследования эксперты анализировали прогнозы по демографии и информацию из международной базы данных по долголетию (IDL).