Ростуризм сравнил стоимость путевок на Черное море с прошлогодней

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Стоимость пакетных туров на Черноморское побережье России в среднем остается уровне прошлого года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Она уточнила, что они обойдутся в 25–35 тысяч рублей. По словам Догузовой, цена держится благодаря туроператорам.

При этом она добавила, что рост наблюдается в сегменте премиум – в категории 4+, 5 звезд. Прежде всего речь идет о последних номерах, которые остаются в гостиницах.

"Конечно же, бизнес завышает цены, но это объясняется очень просто – нехваткой качественного предложения, качественных отелей на Черноморском побережье. Это касается как Краснодарского края, так и Крыма", – объяснила глава Ростуризма.

С 15 июля въезжающим в Россию не нужно находиться на обязательной 14-дневной самоизоляции. Для посещения страны необходим лишь тест с отрицательным результатом на COVID-19.