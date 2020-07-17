В Росстате рассказали о падении реальных доходов россиян

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Реальные располагаемые денежные доходы жителей России снизились на 8% в годовом выражении во II квартале этого года. В I полугодии они упали на 3,7%, приводит ТАСС информацию Росстата.

Речь идет о доходах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Стало известно, что денежные доходы снизились во II квартале 2020 года на 4,8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В результате они составляют 32 854 рубля. За первую половину 2020 года снижение составляет 0,4%.

Так, реальные зарплаты в стране в мае этого года выросли на 1% по сравнению с маем 2019 года на фоне снижения на 2% в апреле.

В мае эксперт рассказывал о ближайшем будущем доходов россиян. Экономист Денис Ракша подчеркнул, что в ближайшее время большинству россиян не стоит ожидать возвращения доходов к исходному уровню.

Ко всему прочему, зарплаты мужчин и женщин сравнили в РФ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что стоит задача, направленная на сокращение разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами.