Лето, вернись: какая погода придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие дни в Москве потеплеет до 24 градусов, правда, ожидаются и краткосрочные дожди. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В субботу температура поднимется до 21-23 градусов, ночью – от 12 до 14 выше нуля. В воскресенье немногим больше: днем – от 22 до 24 градусов тепла, ночью – 12-14.
Начало новой недели будет теплым – от 23 до 25 градусов тепла днем и 13-15 ночью. Во вторник и среду высока вероятность потепления до плюс 26 градусов. Ночью также прохладно: во вторник – 10-15 градусов, среду – 12-17.
Отмечается, что в каждый из дней могут идти кратковременные дожди.
Синоптик рассказала, что последний месяц лета будет в пределах климатической нормы, временами чуть теплее. В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9-14 градусов.
Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет
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