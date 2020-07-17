Врач рекомендовал брать на пикник складные стулья и не сидеть на мокрых скамейках

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Собираясь на пикник в пасмурную погоду, нужно взять с собой складные стулья, чтобы избежать заболеваний почек, также не стоит сидеть на мокрых скамейках, камнях или бордюрах, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что в жаркую погоду верхний слой земли прогревается, однако в прохладную – быстро остывает.

По словам Тяжельникова, мочеполовая система особенно уязвима к переохлаждению.

"Переохлаждение – стресс для организма, который может резко снизить иммунитет и открыть ворота инфекциям, возбудители которых всегда присутствуют в организме человека в спящем состоянии. При благоприятных условиях, таких как снижение иммунитета, вызванное холодом, они начинают быстро размножаться", – сказал врач, добавив, что это может обернуться циститом, уретритом, заболеванием почек.

Он отметил, что при неустойчивой погоде на пикник нужно одеваться многослойно, брать с собой непромокаемые вещи: ветровки, плащи, куртки, зонты или тенты, а сухую одежду на смену.

Кроме того, Тяжельников не рекомендовал купаться во время дождя из-за рисков получить переохлаждение, простудиться или пострадать от удара молнии.

Заведующий кафедрой нормальной физиологии института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Алексей Умрюхин ранее призвал не оставлять на ночь включенный кондиционер. По мнению специалиста, устройство может спровоцировать развитие простуды.

Он также отметил, что есть и другие возможные последствия, в частности снижение иммунитета, проявление локальных инфекционных или воспалительных процессов. Чрезмерная жара в спальне также вредна. Специалист подчеркнул, что высокая температура в комнате с учетом летней жары может привести к повышению артериального давления и потере сознания.

