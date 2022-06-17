Эксперты рассказали, когда лучше не пить кофе

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Эксперты рассказали, в каких случаях употребление кофе принесет больше вреда, чем пользы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалисты сделали акцент на том, что не стоит пить кофе после полудня. По их словам, это может привести к нарушению сна.
Кроме того, на 2–3 чашках выпитого кофе нужно остановиться. Диетолог Шэрон Кацман сообщила, что после 3–4 чашек может наступить обезвоживание.
Также не следует увлекаться кофе на голодный желудок. Уровень кислотности напитка может навредить людям с изжогой, рефлюксом, проблемами пищеварения и расстройством желудка.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил, что кофе обладает мочегонным действием и выводит воду из организма, поэтому он не является напитком, утоляющим жажду.
"Выпив кофе, обязательно выпейте после этого дополнительную порцию воды. Кроме того, в жару любые напитки предпочтительнее в охлажденном виде. Если вы не можете отказать себе в кофе, то пейте его холодным", – посоветовал он.
"Доктор 24": 5 способов сделать кофе полезнее
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