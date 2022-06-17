В Москве за сутки госпитализированы 114 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за последние сутки госпитализированы 114 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 237 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

В городе за последние сутки выздоровели еще 224 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 1 370 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 4,9% меньше, чем днем ранее.

От последствий инфекционного заболевания скончались 63 пациента. После прохождения лечения выздоровели 4 228 человек. Всего за минувшие 24 часа выявили 3 373 новых случая COVID-19.

