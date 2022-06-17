В России за сутки госпитализировали 1 370 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 370 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 4,9% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 35 регионах РФ, снижение – в 41. От последствий инфекционного заболевания скончались 63 пациента. После прохождения лечения выздоровели 4 228 человек.

Всего за минувшие 24 часа выявили 3 373 новых случая COVID-19.

С начала пандемии в России выявили 18 391 797 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 815 024 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

