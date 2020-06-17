Правительство отменило более 450 актов советского времени

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов государственных органов РСФСР и СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о документах, принятых в период с 1946 по 1991 год. Часть норм утратит силу в 2020–2021 годах.

Указом главы кабмина аннулированы правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и убыли колбасы при хранении, а также квалификационные требования к таким категориям, как водолазы и сторожа.

Еще один отмененный акт относится к 1995 году. Это приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Проводимая в России реформа контрольно-надзорной деятельности для бизнеса подразумевает отмену более 3,7 тысячи актов времен СССР. Новая система вступит в силу с 1 января 2021 года.

