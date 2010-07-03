Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Депутат Госдумы Василий Власов пригласил известного YouTube-блогера Юрия Хованского стать его помощником по работе с молодежью.
Как рассказал парламентарий РИА Новости, Хованский будет помогать ему на общественных началах. Власов отметил, что на YouTube-канале блогера "достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам". "Это сравнение продукции дорогой и экономкласса, сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать", – уточнил депутат.
Власов также напомнил о проекте Хованского "Шаверма-патруль", в рамках которого блогер проверяет точки общепита в Петербурге и окрестностях на качество продукции и соблюдение санитарных норм. "Мне кажется, что такой видеоблогер, как Юрий Хованский, сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе", – подчеркнул самый молодой парламентарий.
YouTube-блогер Юрий Хованский известен интернет-пользователям своими проектами "Шаверма-патруль", "Бич-закупка", Russian Stand-up, "Бомбилы". Он называет себя первым стендап-комиком в Рунете. Сейчас на YouTube-канале Хованского 3,9 миллиона подписчиков. Его видео собрали уже около 840 миллионов просмотров.
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