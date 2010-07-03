Александр Калягин опроверг слухи о своей госпитализации

Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал "глупостями" слухи о своей госпитализации.
"Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день", – заявил актер в беседе с РИА Новости. "Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления", – подчеркнул Калягин.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Калягина госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Александр Калягин родился 25 мая 1942 года. В 1959 году он окончил Московское медицинское училище №14, затем работал фельдшером на скорой помощи. В 1965 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке. Артист также работал в Театре имени Ермоловой, в "Современнике", во МХАТ, а в 1992 году создал собственный театр Et Cetera, который возглавляет до сих пор. Калягин сыграл в 40 спектаклях и снялся более чем в 50 фильмах.
Накануне в СМИ также появилась информация о том, что актрису и художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек госпитализировали и прооперировали в Центре хирургии имени Вишневского. В театре эти слухи опровергли, пояснив, что Волчек проходит плановое обследование.
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