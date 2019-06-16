Информацию о госпитализации Галины Волчек опровергли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек проходит плановое обследование в больнице, рассказали в его пресс-службе.

В театре отметили, что с Волчек все хорошо. "Она госпитализирована для того, чтобы пройти плановое обследование", – сообщили РИА Новости.

Обследоваться она будет в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, уточнил директор центра Амиран Ревишвили. Займет это несколько дней.

По его словам, жизни пациентки ничего не угрожает. Обследование связано с дыхательной системой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису госпитализировали и прооперировали в Центре хирургии имени Вишневского.

Сведения о госпитализации Волчек также распространяли в 2014 году. Тогда отмечалось, что у нее возникли проблемы с сердцем. В реанимацию актрису направили с диагнозом "атриовентрикулярная блокада сердца".

Галина Волчек – советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родилась в 1933 году в Москве, в 1955-м окончила Школу-студию МХАТ. Около тридцати лет она занимает пост худрука "Современника".

Волчек поставила свыше 30 спектаклей. Она также известна своими ролями в фильмах "Король Лир", "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Осенний марафон".