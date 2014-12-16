Галина Волчек попала в реанимацию

Галина Волчек. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Во вторник, 16 декабря, в одну из ведомственных столичных клиник госпитализировали режиссера и художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек. У нее возникли проблемы с сердцем, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По предварительной информации, Волчек направлена в реанимацию с диагнозом "атриовентрикулярная блокада сердца".