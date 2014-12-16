Галина Волчек попала в реанимацию

Галина Волчек. Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Во вторник, 16 декабря, в одну из ведомственных столичных клиник госпитализировали режиссера и художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек. У нее возникли проблемы с сердцем, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По предварительной информации, Волчек направлена в реанимацию с диагнозом "атриовентрикулярная блокада сердца".
Галина ВолчекАктриса, педагог, театральный режиссер, одна из основательниц театра "Современник".
Родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955-м окончила Школу-студию МХАТ.
В 72-м назначена на должность главного режиссера "Современника". В 89-м Волчек стала художественным руководителем театра.
Галина Волчек поставила более 30 спектаклей. Также Волчек прославилась своими ролями в фильмы "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон".