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19 декабря, 19:52

Путин лично поздравил Волчек с юбилеем

культура власть театр

19 декабря, 19:52

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин посетил театр "Современник", чтобы лично поздравить с юбилеем его художественного руководителя Галину Волчек.

19 декабря президент России приехал в историческое здание "Современника" на Чистых прудах, где на обновленной сцене проходит праздничный вечер "Возвращение домой", совпавший с 85-летием худрука театра. Глава государства преподнес Волчек букет цветов и тепло поздравил ее с юбилеем, передает ТАСС.

В беседе с Волчек Путин подчеркнул, что сегодняшний праздник − это "возможность какие-то итоги подвести и сказать вам слова благодарности за ваш вклад в национальную культуру и мировой театр". По словам президента, имениннице удалось превратить "Современник" в "живой организм, который радует миллионы любителей театра". Путин также выразил уверенность, что в Год театра труппа "Современника" порадует театралов новыми успешными постановками.

Поздравив коллектив театра с возвращением на историческую сцену, глава государства спросил Волчек, есть ли у нее замечания к результатам реставрации. "Никаких замечаний нет, потому что еще рано делать замечания", − ответила президенту худрук "Современника".

Ранее Путин направил Волчек поздравительную телеграмму, в которой назвал ее подлинным творцом и созидателем. Президент пожелал успехов как самой имениннице, так и театру, которым она руководит уже 46 лет.

19 декабря Сергей Собянин открыл после ремонта основную сцену "Современника" на Чистопрудном бульваре. Мэр поблагодарил Волчек и труппу театра за мужество и поздравил их "с возвращением в родной дом". В ответ артисты попросили Собянина соблюсти театральную традицию, забив монету в сцену.

Реставрация исторического здания театра "Современник" стартовала в сентябре 2016 года. Работы проводились на площади более семи тысяч квадратных метров.

культура власть театр

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