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06:29

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве

общество погода

06:29

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов. Такой обещает быть погода в понедельник, согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в городе составит 23-25 градусов тепла. В ночь на вторник она опустится до плюс 13-15. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 мм ртутного столба.

В области температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью станет прохладнее, температура опустится до 10-15 градусов.

Ранее синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 17 июня. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.

Также сообщалось, что тридцатиградусная жара вернется в столицу уже на этой неделе. Со вторника, 18 июня, температура воздуха начнет расти, при этом существенных осадков не будет.

В среду будет около 25-28 градусов тепла, а в четверг уже в диапазоне 30-градусной отметки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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