Ученые рассказали, сколько надо спать, чтобы хорошо выглядеть

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Хорошо выглядеть по утрам и в течение дня поможет регулярный девятичасовой сон. К такому выводу пришли британские ученые.

В своем исследовании они утверждают, что оптимальная продолжительность ночного сна – 9 часов 10 минут. Ложиться спать следует в 21:45, а просыпаться около семи утра.

Специалисты оценивали у добровольцев цвет и чистоту кожи лица. Оказалось, что у тех, кто спал чуть больше девяти часов, отмечались положительные изменения во внешнем виде.

По словам участников эксперимента, вместе с помятым видом ушло и плохое настроение по утрам, а также раздражительность и ощущение разбитости.