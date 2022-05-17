Эксперты назвали опасные домашние секреты по уходу за собой

Фото: depositphotos/Sonyachny
Эксперты рекомендуют не прибегать к использованию самодельного скраба с пищевой содой, не использовать зубную пасту и лимонный сок в качестве маски для лица, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Пищевая сода в качестве отшелушивающего средства не подойдет, так как она слишком сильно сушит кожу", – отметила основательница британского бренда средств по уходу за кожей Ада Ой.
В свою очередь, владелец косметологической клиники Коринна Толан заявила, что зубная паста при нанесении на лицо может нарушить кожный барьер, вызвать дерматит, раздражение, воспаление.
Применение лимонного сока может стать причиной поствоспалительной гиперпигментации, а также повышенной чувствительности кожи к солнцу.
Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала смузи и фруктовые соки напитками, мешающими сбросить вес.
По словам эксперта, бутылка фруктового сока может содержать количество сахара, равноценное его количеству в шоколадном батончике. В свою очередь, смузи негативно скажутся на похудении, если в них слишком много углеводов. Необходимо контролировать количество фруктов в напитке и добавлять в него белок и полезные жиры, отметила она.
Эксперты рассказали, как выбрать маску для лица
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: