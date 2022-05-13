Эксперт назвала компоненты в косметике, которые нужно избегать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель косметологической клиники в Великобритании Ребекка Грин назвала компоненты в косметике, которых нужно избегать, сообщает радио КП.
По ее словам, в составе бьюти-продукта нужно опасаться спирта.
Грин также посоветовала не покупать косметику, в составе которой есть минеральное масло.
"Спросите себя: "Вы бы намазали вазелином все лицо?" Скорее всего, нет. Нанесение нефтесодержащего продукта не лучшим образом отражается на коже", – пояснила эксперт.
Специалист добавила, что для красоты кожи нужно регулярно использовать SPF, витамин С и ретинол. Эти компоненты не только положительно влияют на выработку коллагена, помогают замедлять старение, но и придают коже сияние.
Ранее врач-дерматовенеролог Полина Колчева рассказала, что от неправильного и недостаточного ухода на коже лица могут появиться высыпания, поэтому необходимо обязательно смывать макияж и умываться перед сном.
Она добавила, что после умывания необходимо наносить легкий крем, так как ночью кожа должна дышать и отдыхать, поскольку в это время в ней происходят различные биохимические процессы.
"Доктор 24": высыпания на коже и печень
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