Эксперт назвала компоненты в косметике, которые нужно избегать

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Руководитель косметологической клиники в Великобритании Ребекка Грин назвала компоненты в косметике, которых нужно избегать, сообщает радио КП.

По ее словам, в составе бьюти-продукта нужно опасаться спирта.

Грин также посоветовала не покупать косметику, в составе которой есть минеральное масло.

"Спросите себя: "Вы бы намазали вазелином все лицо?" Скорее всего, нет. Нанесение нефтесодержащего продукта не лучшим образом отражается на коже", – пояснила эксперт.

Специалист добавила, что для красоты кожи нужно регулярно использовать SPF, витамин С и ретинол. Эти компоненты не только положительно влияют на выработку коллагена, помогают замедлять старение, но и придают коже сияние.

Ранее врач-дерматовенеролог Полина Колчева рассказала, что от неправильного и недостаточного ухода на коже лица могут появиться высыпания, поэтому необходимо обязательно смывать макияж и умываться перед сном.

Она добавила, что после умывания необходимо наносить легкий крем, так как ночью кожа должна дышать и отдыхать, поскольку в это время в ней происходят различные биохимические процессы.