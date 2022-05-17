В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 248 человек.
По данным Оперштаба, в Москве выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, 137 человек были госпитализированы, 78 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
Кроме того, 19 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.
Ранее Сергей Собянин напомнил, что в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей.
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