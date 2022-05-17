Лучшего шеф-повара выберут в финале конкурса "Московские мастера"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Победителя в финале конкурса "Московские мастера" по профессии "повар" выберут 18 мая, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В финале конкурса встретятся 11 лучших шеф-поваров, которые прошли отборочный этап. В 2022 году темой конкурса стало осознанное потребление", – рассказал Немерюк.

Состязание состоится на площадке Loft Hall 3 по адресу улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 15. В жюри приглашены известные российские шеф-повара, которые оценят умение организовать рабочее место, соблюдение технологий, вкус и подачу блюд.

Концепция осознанного потребления основана на использовании продукции отечественных фермеров, что позволяет готовить блюда из экологически чистых продуктов высокого качества, продвигать национальную культуру и поддерживать сельского производителя.

"Конкурс организован департаментом торговли и услуг Москвы и профсоюзом работников торговли, общественного питания и потребкооперации города. Зрители смогут следить за происходящим как очно, так и через канал "Завтрак шефа" на YouTube", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице до 3 июня проходит чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2022". Участие в чемпионате планируют принять свыше 1,7 тысячи человек, среди которых – школьники, студенты и специалисты.

