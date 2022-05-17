Лучшего шеф-повара выберут в финале конкурса "Московские мастера"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Победителя в финале конкурса "Московские мастера" по профессии "повар" выберут 18 мая, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В финале конкурса встретятся 11 лучших шеф-поваров, которые прошли отборочный этап. В 2022 году темой конкурса стало осознанное потребление", – рассказал Немерюк.
Состязание состоится на площадке Loft Hall 3 по адресу улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 15. В жюри приглашены известные российские шеф-повара, которые оценят умение организовать рабочее место, соблюдение технологий, вкус и подачу блюд.
Концепция осознанного потребления основана на использовании продукции отечественных фермеров, что позволяет готовить блюда из экологически чистых продуктов высокого качества, продвигать национальную культуру и поддерживать сельского производителя.
"Конкурс организован департаментом торговли и услуг Москвы и профсоюзом работников торговли, общественного питания и потребкооперации города. Зрители смогут следить за происходящим как очно, так и через канал "Завтрак шефа" на YouTube", – добавляется в сообщении.
Ранее стало известно, что в столице до 3 июня проходит чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2022". Участие в чемпионате планируют принять свыше 1,7 тысячи человек, среди которых – школьники, студенты и специалисты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: