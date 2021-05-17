В России появится День фармацевтического работника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ сделал 19 мая профессиональным Днем фармацевтического работника. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник – День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", – говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что в честь профессионального праздника московские медицинские сестры получат премии в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному дню медицинской сестры.

Собянин рассказал, что уже несколько лет в столице действует статус "Московский врач". Получившие его могут рассчитывать на дополнительные выплаты.