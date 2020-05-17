"Остров мечты" опроверг данные о невыполнении обязательств перед строителями и подрядчиком

Фото: Москва 24
Администрация "Острова мечты" опровергла информацию о том, что парк не выполнил обязательства перед строителями и подрядчиком, оказывающим SMM-услуги.
По словам руководства парка, все обязательства по оплате перед подрядчиком были выполнены в полном объеме.
"Также были упомянуты 700 строителей, которые якобы являются сотрудниками парка. В штате компании "Остров Мечты" не оформлено такое количество строителей. <…> Оплаты подрядчикам осуществляются в срок согласно заключенным договорам по мере выполнения их обязательств по работам и услугам на объекте", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы парка.
Там добавили, что "Остров Мечты" не несет ответственности за выплату зарплаты сотрудникам подрядчиков, которые выполняли работы для парка. Эти обязательства лежат на руководстве тех компаний, которые являются работодателями для указанных сотрудников.
"При этом в "Острове мечты" не проводилось сокращений штатных сотрудников, как во многих других компаниях. Компания позаботилась о сохранении рабочих мест за штатными сотрудниками – это почти 1 тысяча человек", – отметили в пресс-службе, добавив, что большинство работников парка в настоящее время продолжает трудиться дистанционно.
Ранее сообщалось о том, что парк "Остров мечты" подарит билеты врачам столичного региона, которые задействованы в лечении больных коронавирусом. До конца 2020 года врачи и медицинские работники смогут активировать их на сайте парка после того, как он возобновит свою работу.
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