ЕГЭ по базовой математике проводить в этом году не будут – директор ФИПИ

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Единый государственный экзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", – рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса не будут.

О переносе ЕГЭ стало известно 13 мая. Сообщалось, что экзамены будут передвинуты с 8 июня на более поздний период.

В настоящий момент обсуждается несколько вариантов сроков проведения госэкзаена. В качестве самой ранней даты рассматривается 19 июня.