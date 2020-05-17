Свыше 40 медиков скончались от пневмонии и COVID-19 в Дагестане

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Свыше 40 врачей скончались от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции COVID-19 в Дагестане. Об этом заявил глава Минздрава по республике Джамалудин Гаджиибрагимов.

Так, Гаджиибрагимов поделился данными о погибших врачах во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.

"По коллегам – (скончавшихся – Прим. Ред.) более 40. Это действительно трагедия", – подтвердил Гаджиибрагимов.

По словам Гаджиибрагимова, имена скончавшихся медиков не опубликованы на официальном сайте Минздрава региона по причине того, что он "не отделяет своих коллег от обычных жителей республики".

Глава местного министерства здравоохранения также отметил, что семьи медиков, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию. Она составит 2,7 миллиона рублей. При этом получившие вред здоровью врачи вправе рассчитывать на компенсацию от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.

"Выражаю искренние соболезнования их (скончавшихся – Прим. Ред.) родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики", – заключил Гаджиибрагимов.

По данным главы Минздрава региона, общее число случаев коронавируса в Дагестане составляет свыше 13 тысяч человек. При этом от COVID-19 скончались 29 пациентов, от внебольничной пневмонии – 657 человек.

Ранее стало известно о смерти врача баскетбольного клуба ЦСКА. Сообщалось, что Абжелилов скончался в связи с осложнениями здоровья из-за коронавируса.