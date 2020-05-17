Свыше 40 медиков скончались от пневмонии и COVID-19 в Дагестане

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
Свыше 40 врачей скончались от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции COVID-19 в Дагестане. Об этом заявил глава Минздрава по республике Джамалудин Гаджиибрагимов.
Так, Гаджиибрагимов поделился данными о погибших врачах во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.
"По коллегам – (скончавшихся – Прим. Ред.) более 40. Это действительно трагедия", – подтвердил Гаджиибрагимов.
По словам Гаджиибрагимова, имена скончавшихся медиков не опубликованы на официальном сайте Минздрава региона по причине того, что он "не отделяет своих коллег от обычных жителей республики".
Глава местного министерства здравоохранения также отметил, что семьи медиков, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию. Она составит 2,7 миллиона рублей. При этом получившие вред здоровью врачи вправе рассчитывать на компенсацию от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.
"Выражаю искренние соболезнования их (скончавшихся – Прим. Ред.) родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики", – заключил Гаджиибрагимов.
По данным главы Минздрава региона, общее число случаев коронавируса в Дагестане составляет свыше 13 тысяч человек. При этом от COVID-19 скончались 29 пациентов, от внебольничной пневмонии – 657 человек.
Ранее стало известно о смерти врача баскетбольного клуба ЦСКА. Сообщалось, что Абжелилов скончался в связи с осложнениями здоровья из-за коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: