Проект "Подарок за храбрость" устроит праздник для маленьких пациентов 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

18 апреля в московских детских поликлиниках состоятся развлекательные мероприятия с участием ростовых кукол и аниматоров в рамках проекта "Подарок за храбрость". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В детских поликлиниках мы стараемся не только обеспечить все условия для качественной диагностики и лечения, но и создать комфортную и радостную атмосферу. 18 апреля мы подготовили приятные подарки и организовали для детей веселые мероприятия с анимацией и ростовыми куклами с персонажами мультсериала", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что юным пациентам предложат поучаствовать в розыгрыше призов – тематических термокружек и джибитсов. В 10 детских поликлиниках организаторы подготовили специальные подарочные наборы с раскрасками и фломастерами, которые могут стать началом нового увлечения для детей.

Офлайн-мероприятия запланированы в четырех детских поликлиниках Москвы: № 140, 130, 91 и 61.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Гости фестиваля смогут передать подарки участникам СВО и детям из новых регионов.

Кроме того, участники познакомятся с животными из городских приютов. Все желающие смогут забрать понравившегося питомца себе домой.