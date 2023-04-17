За минувшие сутки в РФ зафиксировали 5 789 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За прошедший день на территории РФ зарегистрировали 5 789 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За минувшие 24 часа произошло 36 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 401 пациенту. Это на 12,1% меньше, чем 16 апреля. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 21 субъекте, снижение – в 38 регионах.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 5 994 человека, что на 13,1% меньше, чем накануне. В штабе добавили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,5 и уменьшился на 11,2%.

В общей сложности с момента начала пандемии в РФ зафиксировали 22 771 126 случаев заражения COVID-19, 397 864 смерти и 22 157 148 тех, кто выздоровел.

Ранее сообщалось, что российское министерство здравоохранения представило вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет, которая состоит из двух компонентов. Отмечалось, что препарат имеет ряд определенных противопоказаний.

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