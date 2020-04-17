Художник Вася Ложкин прокомментировал пролет вертолета с его картиной над Ярославлем

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Художник Вася Ложкин рассказал, что облет Ярославля и Костромы с его картиной "Изыди, вирус окаянный!" поднимет людям настроение. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Эта картина – как оберег, отгоняющий злых духов. Сама картина спасти никого не может, конечно. С другой стороны, в условиях эпидемии очень важен хороший иммунитет. А иммунитет портится от плохого настроения, а со стрессом надо бороться юмором", – объяснил мастер.

По словам Ложкина, история с полетом картины не связана с религиозной темой. Он удивился, когда узнал о подобной инициативе.

"Я, честно говоря, этим людям с вертолетом очень удивился. С другой стороны, мне показалось это забавным. Они меня звали, но я не смог", – заявил живописец.

Необычная акция состоялась накануне, 16 апреля. Житель Ярославля на частном вертолете облетел свой город и соседнюю Кострому. Сам он заявил, что хотел поделиться с людьми позитивом.

В конце февраля 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска принял решение, согласно которому картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" не признали экстремистской.

