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13:45

Суд не нашел экстремизма в картине Васи Ложкина

суды

13:45

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" не признали экстремистской. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщает РИА Новости.

В 2016 году суд признал картину экстремистской, однако областная инстанция отменила данное решение и направила дело на пересмотр. Было назначено проведение новой экспертизы.

Эксперты установили, что полотно содержит "обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам", однако не возбуждает ненависть на основании "принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе".

Прокуратура потребовала назначить еще одну экспертизу, поскольку не были даны ответы на некоторые вопросы. Суд отклонил ходатайство гособвинителя.

В надзорном ведомстве указывали, что художник использовал "нейтральные термины" для обозначения наций, демонстрируя "идеи превосходства представителей русской национальности". Противопоставление "Великой прекрасной России" прозвищам других стран содержит признаки экстремизма.

В свою очередь, адвокат, член президентского Совета по правам человека Владимир Ряховский указывал, что художник таким образом высмеял бытовой национализм и ксенофобию, а сама картина носит "сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер".

Прокуратура может обжаловать решение Октябрьского районного суда Новосибирска в вышестоящей инстанции.

суды

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