Отменено решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина

14 августа, 16:52
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Отменено решение новосибирского суда, признавшего картину художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин, "Великая прекрасная Россия" экстремистской. Об этом у себя в Twitter сообщил глава президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека Михаил Федотов.
По словам Федотова, дело возвращено в суд первой инстанции.
СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции.— Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) 14 августа 2018 г.
В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал экстремистской картину Ложкина "Великая прекрасная Россия", наряду с другими материалами, размещенными в интернете Романом Быковым.
Правообладатель картины, московский предприниматель Алексей Ходорковский, обжаловал решение суда.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: