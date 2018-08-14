Отменено решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина

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Отменено решение новосибирского суда, признавшего картину художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин, "Великая прекрасная Россия" экстремистской. Об этом у себя в Twitter сообщил глава президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека Михаил Федотов.

По словам Федотова, дело возвращено в суд первой инстанции.

СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) 14 августа 2018 г.



В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал экстремистской картину Ложкина "Великая прекрасная Россия", наряду с другими материалами, размещенными в интернете Романом Быковым.

Правообладатель картины, московский предприниматель Алексей Ходорковский, обжаловал решение суда.